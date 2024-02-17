男子因債務糾紛斬傷人　再開車撞小食店獲判刑

台媒周六（17日）報道，高雄市一名蘇姓男子前年與另一名葉姓男子因債務糾紛發生爭執，事後以還錢為由約對方見面，先後用西瓜刀、摺疊刀劃傷和追斬對方，之後開車衝撞小食店，導致另外3人受傷。橋頭地院審理後，依兩項傷害罪判處他1年10個月有期徒刑。

21歲蘇男疑因不滿遭20歲葉男告知家人欠錢事宜，前年1月29日約對方在一間小食店會面，他先用西瓜刀揮斬對方，導致葉男左側腹撕裂傷約5厘米長，隨後又拿起摺疊刀衝入店內繼續追斬，所幸店家吳姓父子出面攔阻，並未對葉男造成進一步傷害。詎料，蘇男因而心生不滿，發現吳姓父子經常站在小食店門口，遂開車撞向店家，導致吳姓父子及一名女子受傷。

蘇男犯案後向警方投案和坦承罪行，辯稱當初只想警告葉男，沒有殺人之意。檢方認為，難以認定蘇男有殺人致死意圖。法官則指，蘇男明知小食店當時有許多人在場，仍執意開車衝撞民眾，已有足致他人受嚴重傷害的高度危險，犯行手段屬嚴重，動機惡劣。橋頭地院判定蘇男犯下兩項傷害罪，第一項被處以5個月有期徒刑，可易科罰金，沒收扣案的西瓜刀、摺疊刀；第二項則處以監禁1年10個月。