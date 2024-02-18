虛設水公司詐領發票獎金　男子判囚4年6個月

台灣彰化地檢署2021年10月底偵破虛設水公司詐領發票獎金案，逮捕曾姓主嫌等12人到案，其中曾嫌日前被彰化地方法院依涉及《組織犯罪條例》等罪，判有期徒刑4年6月，並沒收約1,322萬元（新台幣，下同，約329萬港元）不法所得，全案可上訴。

2019年，中區國稅局接獲民眾檢舉指，許多超商常有特定人士持多張中獎發票兌獎。國稅人員展開清查，赫然發現台中市一家公司的加水站開出1元至10元（約0.2港元至2.4港元）的統一發票中獎率異常偏高，懷疑有不法情事，遂向檢調單舉發。檢方查出，綽號「阿斌」、「大胖」的男子曾育斌，自2016年11月間起，招募成員後，發起、主持、指揮統一發票獎金詐領集團，為詐領發票獎金，陸續主導成立多間水公司。

該集團自2016年11月、12月份發票起至2019年7月、8月份發票止，以每2個月為1期（即配合發票期別，合計17期），申購大量小額二聯式收銀機發票，且皆無銷貨事實。曾男詐領發票獎金集團所涉發票詐欺案共17期，不實虛開中獎發票共兌獎58,886張，實際詐欺所得金額合計近1,548萬元（約386萬港元）。該案經財政部賦稅署提出告訴及財政部中區國稅局告發後，由彰化縣警局和美警分局報請彰化地檢署偵查及起訴。曾男雖未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，然而，法官認為本案之發起組織犯罪的刑度為最輕本刑3年以上有期徒之罪，且犯罪時間長達34個月，審酌曾男已婚、有1個9歲子女，目前從事送貨司機工作等情況，依涉《組織犯罪條例》等罪判刑。