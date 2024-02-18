年初五祖孫雙雙遇溺　幸獲熱心村民救起

內媒上周六（17日）報道，上周三（14日）大年初五春節假期間，一對祖孫在上海灣區高新區高樓村意外掉進水中，幸獲在場一群村民合力救起。一名有份救人的女士指出，在生命面前，換作任何一個人遇到這種情況，都會毫不猶豫地救人。

事發於上周四下午2時30分左右，羊肉攤女老闆朱明娟正與合作夥伴朱益權、金華弟外出收羊回來。當他們把最後一隻羊抬進屋時，突然聽到外面有異樣聲響。他們外出張望，發現家門口的河面上出現大水花，走近一看，一個老人從水裏冒出頭來、手中緊抓着一輛嬰兒手推車，嘴裏不斷喊着，「孩子孩子」。

朱明娟回憶道，當時也有村民路過，和她們一同施救，「大家併力往岸邊拽，把兩人拉起來的時候，孩子嘴唇都已經發黑，我的心都快揪到嗓子眼了」。上岸後，他們不停地拍打孩子的後背，孩子吐出很多水，才開始大口呼吸，面色慢慢轉紅。脫離危險後，朱明娟趕緊跑回家拿衣服包裹孩子，替換掉對方濕透的衣物。老人雖身體沒有大礙，但意識仍然不清，被問詢其家庭地址時，無法清晰表述，只能指出大概方向。

朱益權根據老人所指的方位挨家挨戶詢問，找到落水孩子的母親。當孩子母親接過孩子的那一刻，他們才真正放下心來。據了解，落水的祖孫倆是甘肅來滬人員，租賃在離朱明娟家不遠處，爺爺69歲，孩子只有3個多月大。當天，爺爺帶着孫子在附近散步，詎料載有孫子的嬰兒手推車順水泥路斜坡溜進河裏，爺爺救孫子時一起落水。朱明娟表示：「我本身患有心臟早搏，出事時緊張地大汗淋漓，救人後更是後怕得睡不着覺，但救人的迫切心情早已蓋過了身體的不適。