王毅：試圖搞去中國化將犯歷史錯誤

中共中央政治局委員兼外交部長王毅上周六（17日）出席德國慕尼黑安全會議時發表主題演講，他指出不論國際風雲如何變幻，中國作為負責任大國，將始終保持大政方針的連續性和穩定性，堅定做動盪世界中的穩定力量。他重申，不合作才是最大的風險，誰試圖以「去風險」之名搞「去中國化」，誰就將犯下歷史錯誤。

王毅表示，世界充滿動盪不安，人類面臨多重挑戰，保護主義、泛安全化衝擊世界經濟，單邊主義、集團政治重創國際體系。烏克蘭危機延宕加劇，中東衝突硝煙再起。他提出與美方共同落實中美兩國元首共識，推動中美關係沿着相互尊重、和平共處、合作共贏的正軌前進。在應對熱點問題方面，堅持不干涉內政，客觀公道，政治解決，反對使用武力。在全球治理方面，他提出支持安理會在和平與安全問題上發揮首要作用。他強調中國經濟始終充滿活力和韌性，長期向好的勢頭更趨明顯，未來將向世界釋放更大利好。

中國外交部官員透露，王毅與美國國務卿布林肯上周五（16日）在慕尼黑會晤，會議是應美方建議舉行，雙方一致認為會晤是坦誠、實質和具建設性。二人重點就落實中美元首三藩市會晤成果交換意見，並規劃開展下階段兩國高層交往、推進各領域對話合作。王毅就台灣、經貿科技等問題表明了中方嚴正立場，要求美方不得採取同三藩市會晤精神不符、與美國總統拜登承諾相違背的行動。在台灣問題上，布林肯重申了美方立場，表示美方致力於一中政策，不支持「台獨」，不尋求將台灣作為工具遏制大陸。