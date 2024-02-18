內地多地今起降溫　甘肅天氣惡劣2萬旅客滯留

中央氣象台周日（18日）上午6時發布寒流橙色預警，預計因受寒流影響，內地大部分地區周日至周四（22日）將自西向東、自北向南先後出現劇烈降溫，平均氣溫普遍下降8至12°C。甘肅瓜州縣受沙塵和降雪天氣影響，上周六（17日）有逾2萬名外地遊客滯留，1.8萬人獲安置。

新疆南疆盆地、內蒙古大部、西北地區東部、華北北部、東北地區、黃淮等地將於周日至周二（20日）降溫6至10℃，截至周日上午8時，甘肅、新疆等地受降雪影響，共封閉54個路段，關閉71個收費站，恢復通行時間待定。新疆等地受沙塵天氣影響，吐魯番鄯善縣上周六出現沙塵暴，颳起強風和沙石破壞多輛汽車，內蒙古、青海共關閉7個收費站，未知恢復通行時間。

氣象台預計，周日至周四新疆南疆盆地、內蒙古大部、西北地區東部、華北大部、東北地區、黃淮等地氣溫將下降12至18°C，其中內蒙古中東部、東北地區及湖北、湖南等地部分地區，累計降溫幅度或達20℃以上。周五（23日）前後，最低溫度0℃線將南壓到蘇皖中南部至湖南南部、貴州南部一帶。