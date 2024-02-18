傳大陸從台海軍艦施放空飄氣球　台軍否認

台灣國防部周日（18日）公布，上周六（17日）上午6時至周日上午6時，偵獲中國大陸解放軍軍機7架次、軍艦5艘次持續在台海周邊活動。其中，1架次大陸軍機越過海峽中線後進入台灣西南空域。另外，台軍偵獲2枚大陸空飄氣球飛越台灣北部海域。台媒指，大陸近月頻繁施放空飄氣球，部分是從軍艦上直接施放。

台軍公開解放軍台海周邊海空域動態，顯示先後於上周六上午9時34分和10時偵獲大陸空飄氣球，它們分別從基隆西北63海里、69海里進入台灣應變區，高度分別為2.5萬及1.7萬英尺，由西向東穿越台灣北部海域後消失。台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，大陸從在台灣海峽航行的軍艦直接施放氣球，台軍雷達可以偵測到，是屬於灰色地帶的侵擾。台媒認為，此舉更加凸顯解放軍刻意利用氣球擾台的意圖。

台灣國防部則指，台軍嚴密掌握台灣防空識別區周邊空飄氣球，並通報民航局，沒有媒體所稱空飄氣球由解放軍軍艦艇施放一事。台方強調，對任何危害防衞安全的敵情威脅納入研析並適切應處。