中烏外長慕尼黑會面　討論烏克蘭和平展望

正在德國出席慕尼黑國家安全會議的烏克蘭外長庫萊巴上周六（17日）透露，他與中共中央政治局委員兼外長王毅討論了烏克蘭和平展望。

庫萊巴表示，與王毅見面討論了烏克蘭與中國的雙邊關係、貿易，以及恢復長久烏克蘭和平的需要。他還向王毅談及烏克蘭計劃召開全球和平峰會，瑞士已同意協助舉辦峰會，二人一致認為有必要保持中烏在各個層面的接觸並繼續對話。

同日，王毅出席慕尼黑安全會議「中國專場」時被問及中方對《布達佩斯備忘錄》的看法及俄烏衝突立場。王毅表示，中方不是當年《布達佩斯備忘錄》的簽約方，但透過政府聲明方式認可備忘錄。他強調中國的核子政策是擁核國中最明確、最先進的，包括不先使用核武器，不對任何無核國家使用核武器，包括烏克蘭在內。烏克蘭危機發生後，中方進一步指出核武用不得、核戰打不得，各方應共同維護核子材料及核設施安全。

王毅強調，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事人，但中方沒有隔岸觀火、藉機牟利。北京表明各國的主權和領土完整應該受到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則應該得到遵守，各國的合理安全關切應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力應該得到支持，這是中方在烏克蘭問題上的權威立場和根本遵循。中方為此堅持不懈勸和促談，為恢復和平發揮積極作用。