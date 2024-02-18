Google旗下平台現投資詐騙廣告　台批源頭管理不足

台灣近日不少詐騙集團透過網絡平台大量投放投資詐騙廣告，刑事警察局周日（18日）表示，按警方統計美國社交媒體公司Meta旗下的Facebook去年下半年出現46,961則違法投資詐騙廣告；Google有2,878則，其中2,324則是在旗下影片分享網站YouTube出現。

刑事警察局指出，去年6月30日實施修訂《證券投資信託及顧問法》，至同年12月31日為止已要求網絡平台業者下架近5萬則投資廣告。但警方發現仍有被要求下架的廣告持續出現，反映業者沒有落實源頭管理。局方呼籲網絡平台業者負擔企業社會責任，發現有刊登違法的內容應主動執行移除、限制瀏覽等措施。

對於大量受害者被騙投資，刑事警察局提醒民眾從合法管道賺取合理利潤，切勿輕信網上廣告、網民所推薦的金融投資資訊。警方將定期公告於各網上平台發現的違法廣告宗數，以及當季的假投資廣告設計及話術，協助民眾辨識詐騙廣告，降低遭詐騙的機率。