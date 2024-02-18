老婦跟團旅行期間離世　法院判旅行社毋須賠償

四川省一名劉姓老婦與兩名女兒前年5月一同跟團前往山東省旅遊，詎料遊玩一天後，劉婦被發現陳屍酒店房間內。其女兒認為涉事旅行社組織的行程存在長途跋涉情形，屬導致劉婦死亡誘因，遂向旅行社索償15萬元（人民幣，下同，約16.5萬港元）。四川綿陽市涪城區人民法院其後判定旅行社不存在過錯，毋須賠償。案經上訴，二審維持原判。

年過五旬的譚女士前年5月22日組團，攜妹妹與劉姓母親到山東旅遊，抵埗後由當地一間旅行社接手負責行程。翌日上午7時30分左右，劉婦跟隨團隊前往濟南市大明湖景區，遊覽約1小時後前往黑虎泉景區遊玩，自行解決午餐後再於下午跟團前往聊城市，同日傍晚6時30分入住酒店，並於晚上10時許上床休息。5月24日凌晨5時30分，譚女士及其妹赫然接獲與劉婦同住的旅客電話稱，無法叫醒劉婦，醫護人員到場後發現她已死亡，死因為心源性猝死。

譚女士及其妹事後控訴涉事旅行社，要求對方賠償約13萬元（約14.3萬港元）的醫療費、死亡賠償金、五成喪葬費，以及2萬元（約2.2萬港元）精神損害費。惟法院認定，旅行社安排的行程不存在長途跋涉等不適合長者身體狀況的情形，劉婦是在睡夢中因自體疾病離世，被發現時已不具備搶救的客觀條件，無法苛求旅行社履行救助義務，故一審裁定旅行社毋須承擔賠償責任。劉婦的家屬不服判決提出上訴，二審法院目前已宣判維持原判。