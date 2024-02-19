內地春節辦1.8萬場招聘活動　專車包機送10萬人返崗

春節期間，內地春風行動（為進城農民工提供就業服務的專項行動）持續舉辦線上線下招聘活動，提供專車、專列、包機服務，幫助工人早返崗、企業早開工。據人力資源社會保障部周日（18日）消息，截至上周六（17日），全國累計舉辦1.8萬場各類招聘活動，發布1,000萬個崗位；發出3,000輛（列、架）次務工人員專車、專列、包機，運送10萬工人。

本月11日，江蘇省宿遷市春風行動大型現場招聘會有150家企業提供2.26萬個崗位，共有2.1萬人次參加，4,900人次達成用工意向。上周六，浙江省舟山市人社部門組織17家企業赴河南省濮陽市和許昌市開展勞務招引工作，參加3場當地舉辦的專場招聘會，提供1,523個水產捕撈、船舶製造、石化裝置安裝、紡織、電子電力器件製造等崗位。

在組織外出務工人員返崗就業方面，貴州省畢節市威寧彞族回族苗族自治縣本月12日通過自駕、包機、大巴、火車等方式，集中輸送3,500多名赴廣東、浙江、江蘇等地的務工人員返崗和滿足企業復工用工需求。春節後至本月底，威寧將持續運送1.1萬多人外出務工。雲南省昭通市魯甸縣本月亦組織2,712名外出務工人員，乘坐「免費返崗直通車」和以自駕等方式赴浙江、江蘇、上海、福建等地。本月13日，上海市為首批30名從雲南坐飛機赴滬務工人員，提供直接駛往企業的大巴「點對點」服務。