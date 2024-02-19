兩岸春節往來旅客近4.3萬人次　同比增逾7倍

從本月10日大年初一至上周六（17日）初八，福建廈門邊檢總站累計查驗兩岸往來旅客近4.3萬人次，同比增長約7.6倍，較2019年同期增長約21%。其中，查驗兩岸直航客機近100架次、旅客1.57萬多人次；查驗兩岸小三通客輪170多艘次、旅客2.72萬多人次。

上周六下午5時50分左右，隨着搭載200多名旅客的客輪新武夷號從台灣金門出發抵達廈門五通客運碼頭，廈門邊檢總站順利完成春節假期兩岸小三通客運航線通關保障勤務。當天，兩岸小三通客運航線迎來春節假期出入境客流最高值，累計查驗出入境客輪20多艘次、旅客4,250多人次。

今年春運啟動以來，福建海事部門對4條兩岸小三通航線制定「一線一策」保障方案，實行船舶進口岸電子申報審批，全天候接受船舶進出港申報，提高船舶營運效率；並提前對所有參與營運的客運船舶開展安全檢查，確保船舶適航、船員適任。與此同時，福建沿海80條客渡運航線、170艘客渡船投入營運，共發航1.47萬班次、運送旅客211.2萬人次，與去年春節假期同期相比分別上升123%和63.4%。