美中情局加強對華竊密　華批只許州官放火

美國中情局局長伯恩斯近日在外交雜誌撰文表示，該局已投入更多資源用於對華情報收集、分析和行動，過去兩年對華工作預算倍增，正招聘培訓更多會講中文的僱員，要將對抗中國拓展到中情局的每個角落。中國國家安全部周日（18日）發文批評，美國近年一面發動情報戰、不遺餘力加強對華開展間諜活動竊密，一面又惡人先告狀，這是典型只許州官放火，不許百姓點燈的霸凌行徑。

中國國家安全部批評，美國中情局近年在加大對華情報工作的同時，還攻擊抹黑，背後栽贓陷害，利用境外媒體帶節奏、造輿論，炮製中國修訂《反間諜法》泛化國家安全、惡化營商環境、任意羈押外國人、強制收集企業數據等虛假敍事和荒謬論調。為以正視聽、增信釋疑，中國立法機關、執法部門公開發表多篇官方解讀文章，介紹《反間諜法》修訂背景、主要內容和實踐要求。

文章強調，各國都有合理的國家安全關切，但是一國的安全不能建立在他國的不安全之上。既然美國中情局三番四次宣稱要重建在華情報網、加大對華情報竊密，中方只能堅決拿起法律武器嚴密防範、嚴厲打擊，才能真正為在華投資興業的企業和人員提供健康穩定、安全放心的工作生活環境。