國家醫保局稱更多心理治療項目　將納入醫保

十四屆全國人大代表、廣西梧州紅十字醫院門診部主任鍾燦去年3月向十四屆全國人大一次會議提交建議，將包括抑鬱症等心理治療項目，納入門診慢性病統籌範圍，由醫保個人帳戶基金支付費用。今年全國兩會召開在即，她打算提交的建議聚焦精神科醫生缺口較大，希望政府可以給予更多扶持。

作為一名全科醫生，鍾燦近年經常在門診中遇到需要心理治療的患者，其中不乏青少年。她指出，藥物治療、心理輔導和康復治療等都是心理疾病的治療方法，但其中只有小部分被納入醫保，剩下絕大部分負擔都落在患者身上。國家醫保局去年給鍾燦的書面回覆，稱目前各地普遍已將重性精神病人藥物維持治療納入保障範圍，但因地方經濟社會發展、基金承受能力等客觀差異影響，各地納入門診保障的病種範圍也有差異。國家醫保局強調，下一步將更好保障包括精神疾病患者在內的各類參保人群醫保權益。

鍾燦另提到，報考精神科的學生比較少，而且在職的其他科醫生如果想轉崗到精神科，需要進修兩年，而轉崗到其他科一般只需進修一年。她指出，這導致一些綜合醫院想要開設精神科，但面臨無醫生可用的難題。