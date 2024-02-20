國產水陸兩棲飛機完成高寒試飛　爭取今年獲合格證

據中國航空工業集團有限公司周一（19日）消息，中國自主研製的大型水陸兩棲飛機鯤龍AG600M，日前在內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉爾區完成最後一項高寒試飛任務， 其動力裝置系統、燃油系統、液壓系統、飛控系統、航電系統、起落架系統等關鍵系統均通過試驗和試飛驗證，可滿足全疆域範圍內的森林、消防、搜索、救援等多領域使用需求。

兩架鯤龍AG600M分别於上月22日和30日，歷經近6小時、2,200多公里的長途跋涉，先後轉場至海拉爾東山機場，開啟低溫環境相關驗證任務。這也是該大型水陸兩棲飛機自首飛以來，執行距離最長、航道環境最複雜的轉場任務。此次高寒專項試飛驗證持續約兩周，兩架飛機先後完成了在-20℃至-40℃條件下全機各系統功能性試驗，驗證了飛機低溫、除霜、除雪等使用維修程序。

據報道，AG600M滅火型飛機研製工作已全面進入適航符合性驗證階段，計劃於今年取得型號合格證。自今年元旦以來，項目研製全線衝刺，在各地全面加速推進適航符合性試驗試飛任務。未來研製團隊將加快推進項目研製進程，爭取讓飛機投入使用。