男子盜竊刮刮樂彩票11次　頻繁兌獎惹疑落網

方某（下）趁老闆娘（上）不為意盜走刮刮樂彩票。

浙江省杭州市臨平區一名男子上月11次到同一便利店，盜竊數百張刮刮樂彩票，並兌獎6,000餘元（人民幣，下同，約6,555港元）。他因頻繁中獎引發便利店老闆娘懷疑調查並報警，最終落網，目前已被該區公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

位於東湖街道便利店老闆娘指，男子方某常到店內買福利彩票，但幾乎沒中過獎。他近來卻每天都到店兌獎刮刮樂彩票上百元。老闆娘起疑查看店內閉路電視畫面才發現，方某每次都趁她不為意，從櫃台上的彩票架抽走數張刮刮樂，銷售面值為10元、20元、30元（約11、22、33港元）不等，於是報警。在工廠做臨時工的方某落網後對自己的盜竊行為供認不諱。

此外，男子趙某上月23日也於同區星橋街道一彩票店，偷走4,000元（約4,370港元）現金，以及尚未刮獎使用、銷售面值總計1.5萬元（約1.6萬港元）的刮刮樂。他其後將現金存進銀行，並將刮刮樂彩票兌獎9,050元（約9,887港元）。目前趙某因涉嫌盜竊罪被臨平區公安分局依法刑事拘留。