打卡賺虛擬幣　境外公司誘內地人助竊地理資訊

民眾打卡有可能被利用成為洩取國家機密的手段。（中新社圖片）

國家安全部周二（20日）在微信官方帳號發文表示，個別境內人士國家安全意識淡薄，被地圖打卡賺錢的形式所誘惑，在不知不覺中被別有用心的境外公司利用，成為其非法搜集竊取地理空間數據的幫兇。

文中指出，國家安全機關近日在工作中發現，個別境外地圖公司利用採集地圖數據換取虛擬貨幣獎勵的方式，誘使境內人士購買並使用專用設備進行地圖「打卡」，非法採集敏感地理空間資料數據，並實時上傳至境外伺服器，甚至針對特定區域開出高額獎勵，吸引採集者重點採集。針對上述情況，國家安全機關會同有關職能部門查處搜集竊取中方敏感地理空間資料數據的境內外人員和企業，及時阻斷相關數據非法出境，消除相關數據洩露的風險隱患。

地理空間資料數據是經濟社會發展的生產要素和數據資源，包含交通路網、重要基礎設施以及軍事設施等敏感資訊，一旦洩露並經技術分析和處理，將對國家安全造成嚴重威脅。國家安全部提醒，非法採集和跨境傳輸地理空間資料數據的行為危害國家主權、安全、發展利益，涉事境外公司、境內個人未取得中國境內測繪業務資格，有關數據採集行為涉嫌違反《反間諜法》、《測繪法》、《數據安全法》中的相關規定。