春節返程難　打工仔坐50小時旅遊巴避貴機票

春節假期結束，內地返程高峰持續。今年多地返程機票均飆上近1萬元（人民幣，下同，約1.1萬港元）。除南方避暑勝地海南近日返程機票緊張，另一北方熱門冰雪旅遊城市哈爾濱出發的機票和鐵路車票同樣搶手。為避開支付貴價機票、高鐵票，有市民選擇乘坐50小時旅遊巴從哈爾濱返回杭州；也有人轉4次車才返回北京。

以周一（19日）從哈爾濱飛往上海為例，經濟艙機票最低價3,146元（約3,437港元），但要在內蒙古轉機，全程逾24小時；商務客艙最低5,955元（約6,506港元）。而在假期最後一天上周六（17日），經濟艙機票售罄，商務客艙票價則從8,500元至12,640元（約9,286至13,810港元）不等。高鐵方面，哈爾濱至上海動車即日至周五（23日）的一等、二等座均售罄，周四（22日）只有商務座可購買，價格為3,401元（約3,716港元）。

來自杭州的王先生表示，哈爾濱飛杭州的機票只剩商務客艙，價格接近7,000元（約7,648港元），幾乎等如他兩個月房租，高鐵也一票難求。為了節省開支和避免搶購煩惱，他選擇回程乘坐旅遊巴，原定車程30小時，最後因塞車終花逾50小時，連累他遲返要向單位請2天假。而哈爾濱本地人小天，為準時返回工作地北京，卻因買不到高鐵直達車票，最終要從哈爾濱經吉林長春，遼寧瀋陽和新民轉車，最終才返回北京。