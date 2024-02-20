大陸海警強制登檢金廈遊輪　台海巡伴航返金門

大陸海警宣布在廈金海域開展常態化執法行動後，周一（19日）下午在大金門烏沙角西北方海域登檢台灣金廈遊輪初日號，34名遊客和船員受驚。台海巡署派遣巡防艇趕抵現場，一路伴隨初日號返回金門水頭港。海委會主委管碧玲回應指，陸方此舉讓民眾感到恐慌驚嚇，傷害兩岸人民感情，令人遺憾。

台海巡署表示，初日號是金門海上觀光船，當時有11名台灣船員及23名遊客，因烏沙角外多淺灘，該船航行時略偏向大陸而遭大陸海警強制登檢。陸方6名海警人員登船後，於船艙查驗航行計劃、船舶證書、船長船員證照及船長簽名，約34分鐘後離船。台海巡艇獲悉後前赴應對，與初日號通聯掌握狀況，並伴航返回水頭港。有遊客直言「嚇死了」、「很怕回不了台灣」。

台海巡署表示，其艦艇對無故意違法或誤入台方水域的大陸船舶均以廣播驅離，從未登檢，呼籲陸方秉持和平、理性，共同維護金廈海域安寧；同時提醒台灣民眾在海上活動，避免靠近大陸一側水域。管碧玲表示，海巡署在海上與對岸合作，這樣的善意才是事實，今次個案相關單位皆努力善後，配合檢調偵查。