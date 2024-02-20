劫殺晨跑女子後侮辱屍體　兇手判死伏法

湖北省十堰市竹山縣女子朱某兩年多前在公園晨跑時遇劫反抗，遭男子張某用刀捅死。張某終因故意殺人罪、搶劫罪、侮辱屍體罪被判死刑。朱某家屬周一（19日）向內媒證實，張某已被執行死刑，某程度上是一種告慰。

死時21歲的朱某曾與母親在廣東深圳打工，案發前才回到竹山縣準備入職考試。朱某2021年11月1日早上6時起床跑步，到上午8時20分失聯，家人報警。朱女的遺體同月5日在南門山樹叢中被發現，警方同月8日抓獲有犯案嫌疑的張某。張某早年因犯強姦、盜竊等罪被判處無期徒刑，經減刑於2016年獲釋。案發當日，他攜帶事先購買的尖刀到公園打算搶劫，發現朱某便尾隨並劫走其手機。後來朱某反抗並呼救，張某將其捅死滅口後逃離現場。案發翌日下午，張某返回現場侮辱朱某屍體，並將留在現場的兇刀等物件帶走丟棄。

裁判文書網發布的死刑覆核書顯示，法院認為張某以非法佔有為目的，採用暴力手段當場劫取他人財物；為滅口而故意非法剝奪他人生命；殺人後侮辱被害人屍體，應依法併罰。湖北省高級人民法院一審以故意殺人罪、搶劫罪及侮辱屍體罪，分別判張某死刑、有期徒刑2年半並罰款。最高法裁定，核准維持一審判決，決定對張某執行死刑，剝奪政治權利終身，並罰款5,000元人民幣（約5,500港元）。