企業就員工違規試吃開民主合議庭　推翻解僱決定

河南零售企業胖東來近日一名員工因未按照標準試吃麵條遭解僱，引發爭議。胖東來事後啟動「民主合議庭」重新審議事件，周一（19日）宣布審議結果，撤銷對當事員工解僱的決定。公司表示，以此形式重新決議是本着公平公正的原則。

事件源於當事員工在製作當天員工餐時，試食過麵條後未更換筷子繼續使用。公司認為該行為屬於嚴重食品加工安全事故，對當事員工解除勞動合約，其部門主管也受到相應處罰。該公司周一發布一份長達13頁的文件，關於「員工製作員工餐未按標準試吃」的重新民主討論、審議、決議。文件詳細記錄民主合議庭流程及成員，當事員工與主管陳述事件發生經過、討論流程、投票及公開唱票等環節。

參與合議庭的成員和民主評審團組員包括當值總經理、餐飲部主管、當事員工及涉事部門同事等，最終研討出兩個投票方案，第一個是維持解除勞動合約，對當事員工安慰補償；主管維持原處理結果；火鍋檔口關停。第二個方案是員工降學習期3個月，調至非食品加工崗位；主管維持原處理結果，火鍋檔口關停。經投票，17名評審團組員中，6人支持第一個方案，11人支持第二方案。