寒潮等6預警齊發　河北河南迎大暴雪

內地持續受寒潮侵襲，中央氣象台周二（20日）發布暴雪黃色預警等6大預警，預計當日至周三（21日）陝西、山西、河北、山東、河南、安徽、湖北、西藏等地部分地區有大到暴雪，其中河北南部、河南南部等地局部地區有20至22毫米大暴雪，上述部分地區新增積雪深度3至8厘米，局部地區可達12厘米以上。

中央氣象台同日發布寒潮橙色預警和冰凍黃色預警，預計周二至周五（23日）中東部大部將自北向南先後出現降溫，日平均或最低氣溫普遍下降8至12℃，湖南、貴州、廣西等地部分地區累計降溫幅度可達20℃以上。周五前後，最低溫度0℃線將南壓到蘇皖南部至湖南南部、貴州南部一帶。河南、山東、安徽、湖北等地部分地區，周二至周三料有凍雨或冰粒，凍雨量1至7毫米以上。

中央氣象台亦發布大霧黃色預警、大風藍色預警和強對流天氣藍色預警，浙江東南部、廣東東南部等地周二早上有大霧天氣，局部地區有能見度不足500米的濃霧。安徽、湖北、湖南、江西、貴州、廣西等地局部地區，周二至周三料有8至10級雷暴大風或冰雹天氣；安徽、江蘇、湖北、湖南、江西、廣西等地部分地區將有短時強降水天氣，最大小時雨量可達35毫米以上。