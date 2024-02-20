內地春運鐵路發送逾3億人次　多地加開列車

據中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）周二（20日）消息，上月26日春運以來全國鐵路累計發送旅客逾3億人次，單是周一（19日）發送旅客1,404.3萬人次，預計周二發送旅客1,330萬人次，安排加開1,716列旅客列車。

國鐵集團客運部負責人指出，節後鐵路探親、旅遊、學生、務工等客流疊加，客流保持高位運行。從鐵路12306平台預售票情況看，成都、北京、廣州、重慶、武漢、西安、鄭州、長沙、上海、杭州等城市周二出發客流較多，北京、廣州、上海、深圳、成都、杭州、西安、武漢、重慶、南京等城市到達客流較多。該負責人表示，各地鐵路部門在主要熱門方向和區段增加運力投放，並採取有力措施防範寒潮天氣影響。哈爾濱、北京、鄭州、武漢、西安、上海、南昌、廣州、成都、南寧、烏魯木齊等地分別安排加開旅客列車。

近日有甘肅蘭州開往廣東廣州的列車因部分乘客未在車票到達站落車，造成列車超載，部分正常購票乘客未能上車。鐵路部門提醒，若大量購買短途車票的旅客到站後不落車，會嚴重影響正常運輸秩序，鐵路工作人員也將勸導「買短乘長」的旅客落車。