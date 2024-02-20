台軍常態應對解放軍戰備警巡　不介入大陸海警登檢

台灣國防部公布，周一（19日）下午4時起，偵獲解放軍殲10、運8及無人機等各型戰機出海活動，其中11架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合軍艦執行聯合戰備警巡。台防長邱國正周二（20日）表示，大陸近期展開海空聯合戰備警巡新常態，台軍應對也已變成常態。至於金門觀光船遭大陸海警強制登檢，他稱軍方不會主動介入。

台國防部周二公布，周一上午6時至周二上午6時偵獲大陸24架次軍機、8艘次軍艦持續在台海周邊活動。台軍在海峽中線西側偵獲殲擊機等主、輔戰機及無人機共22架次，其中4架次逾越中線，距離基隆約61海里；7架次逾越中線進入台西南空域，距離鵝鑾鼻約50海里；另在台灣以北的空域偵獲輔戰機2架次。台灣中科院周一發布試射公告，九鵬基地下月初將實施今年度首次火炮試射、無人機空偵的測試作業，其中更有兩天在東部外海的白天全時段同步實施無人機及導彈試射操演。

邱國正周二赴立法院會備質詢前受訪指出，台軍不會主動介入大陸海警強制登檢金門觀光船一事，以免局勢升溫，又承認擔心擦槍走火。他指，海巡署正在處理此事，希望非常和平地把問題處理好；強調國防部的立場是避免戰爭，倘若介入可能加劇衝突，他們並不樂見。