日國會圖書館標台灣為中國省份　台提抗議

日本國會圖書館網頁近日被發現將台灣標為中國省份，台灣外交部周二（20日）表示，已指示駐日本代表處提出嚴正抗議。去年與台灣斷交並與北京建交的洪都拉斯日前被揭仍積欠台灣約139億元新台幣（約35億港元）債務，被問是否有其他前邦交國欠債時，台外交部稱台灣與前邦交國間的貸款皆為商業貸款性質，外交部非簽約主體，故不便評論。

日本國會圖書館的英文搜尋網頁被發現其會員登錄的居住國選項中，將台灣標為中國台灣省，在日台僑團體致函國會圖書館館長吉永元信表達嚴正抗議。台外交部發言人劉永健周二在例行記者會表示，日本國會圖書館日文版網頁正確標示「台灣」二字，但英文版網頁錯誤標示。台外交部除指示駐日代表處提出抗議，又聲明「台灣主權獨立，與中國互不隸屬」，要求該圖書館更正。

有關前邦交國積欠債務，劉永健指台灣的銀行業者與他國政府透過簽署合約借貸，內容載明雙方權利義務，並訂有爭端解決機制及訴訟管轄機制等。台灣的銀行曾對已斷交的中非共和國及剛果民主共和國提出國際訴訟，並於2017年勝訴，銀行正持續透過調查借貸方可扣押資產等方式積極索償。此外，有加拿大台僑日前持台灣護照前往古巴遭拒，台外交部稱目前古巴沒更新針對台灣護照入境規定，各方資訊不一致，將持續查證，呼籲民眾審慎考慮暫停前往當地旅遊。