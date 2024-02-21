春節遊客蜂擁海南　車輛排逾10小時出島

海南農曆新年假期吸引大量旅客，假期後大部分出島機票的經濟艙均已售罄，引發進入島容易出島難問題。不少旅客在社交網透露，經汽車渡輪出島需排10小時，島內衍生「代排」服務。有遊客輾轉換乘4種交通工具，花了兩天才從回到家中。

春節後第二個工作天，海口市交通運輸和港航管理局於周一（19日）上午7時公布，新海港港區待渡小客車約有3,000輛，疏運需5小時以上，港外各待渡車場待渡到新海港的小客車約有5,200輛，疏運約需9小時以上，駕車前往港口需排隊14小時以上。有自駕遊客透露，當地有人推出「代排」服務，稱可幫離島車主排隊進港，車主在酒店等待即可。隨着服務需求增加，「代排」每小時收費80元人民幣（約86港元），且等候時間在10小時以上。

遊客陳小姐（化名）從南京到三亞過年，她於上周六（17日）返程，輾轉乘搭高鐵、渡輪、大巴、飛機等交通工具，用了兩天才回到南京家中。截至上周六，海口美蘭、三亞鳳凰、琼海博鰲3個機場從周日至周六（24日）增加194班航班，約3.2萬座位，以應付龐大客流量。