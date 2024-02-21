大陸遇難漁民家屬拒火化遺體　揭台海巡無錄影搜證

大陸漁船上周三（14日）在台灣金門對開海域拒檢翻覆，2人死亡、2人生還。死者家屬周二（20日）抵達金門，原定傍晚舉行遺體火化儀式，但家屬突然拒絕火化，要求查明真相。陸方當日先帶走2名生還漁民時，拒絕陸委會要求簽署遣返人員移交證書。金門地檢署當晚首度證實，海巡隊未有拍攝記錄事發經過。

金門地檢署表示，海巡隊上周三下午1時許接報，並發現涉事大陸船隻駛入台灣禁限制水域，巡防艇即命令該船停下受檢，但對方加速逃逸，尚未離開「禁止水域」即翻覆。地檢署調查發現，海巡隊並無錄影驅離及大陸船隻翻覆過程。檢察官會同書記官勘查，發現巡防艇上沒固定的監視錄影器材。金門地檢署又表示，死者家屬周二抵達當地後，檢察官即會同死者家屬檢視遺體、現場觀察涉案雙方船隻、檢視相關證據資料，並保障死者家屬及其委任律師陳述意見的機會。死者家屬稱對死因暫不表意見，檢察官將視情形決定是否安排解剖。

面對驅離和大陸船隻翻覆過程沒有錄影的質疑，海巡署艦隊分署分署長廖德成周二表示，本案發生僅歷時5分鐘，因海上追逐及時間短暫等因素未能全程錄影，導致無法將關鍵事實完整呈現，這雖讓事證分散，但不影響事實真相始末。海巡署稱，涉事海巡CP1051艇未配備全船監視系統，過往遇有登船檢查或突發狀況時，由負責人員運用手提器材搜證。惟此次執法過程中高速追逐，受船身多次接觸和海浪影響，負責搜證的海巡人員需高度保持平衡，未能即時拿取器材搜證。