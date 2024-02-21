華批美否決加薩決議草案　無異為繼續殺戮開綠燈

聯合國安理會就阿爾及利亞提出關於加薩局勢的新決議草案周二（20日）表決，惟遭常任理事國美國一票否決。中國常駐聯合國代表張軍在表決中投了贊成票，指中方對草案遭美國否決表示強烈失望和不滿，結果表明在加薩停火止戰問題上，不是安理會沒壓倒性共識，而是美國扼殺了安理會共識，釋放了錯誤信號，把加薩局勢推到更危險境地。

今次是美國第4次在加薩停火問題上行使否決權，張軍指阿爾及利亞代表阿拉伯國家提出的決議草案要求在加薩立即實現停火、立即釋放全部人質、保障人道物資准入、反對強制轉移，這既是形勢緊迫需要，也是基於人道最起碼要求，理應得到安理會所有成員支持。他認為，在立即停火問題上仍消極迴避，無異於為繼續殺戮大開綠燈，安理會必須盡快採取行動，阻止更大範圍的戰爭風險和中東浩劫。

張軍強調，否決不能掩蓋停火止戰的強烈呼聲，安理會維護正義、履行職責的腳步不會因此停頓。中方敦促以色列傾聽國際社會呼聲，取消對拉法的進攻計劃，停止對巴勒斯坦民眾的集體懲罰。中方期待有重要影響力的國家少一些政治算計，真正秉持公正和負責任態度，為推動停火作出正確選擇。