內地續發暴雪等6預警　逾百路段封閉影響春運

中央氣象台周三（21日）早上繼續6預警齊發，包括寒潮橙色預警、暴雪黃色預警、冰凍黃色預警、大霧黃色預警、大風藍色預警、強對流天氣藍色預警，預計內地中東部地區的大範圍雨雪冰凍天氣當日繼續，並且進入雨雪最強時段。受降雪及路面結冰影響，18省區市境內至少190個路段封閉，影響春運返程。

國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部周二（20日）調度中東部地區寒潮雨雪天氣防範應對，進行低溫雨雪冰凍災害專題視像會商。應急管理部當日針對安徽、河南、湖北啟動低溫雨雪冰凍災害4級應急響應，國家防災減災救災委員會辦公室派出工作組赴3省協助指導防範應對工作。北京、河北、天津、山西、內蒙古、黑龍江等地逾百個路段因降雪及路面結冰封閉，2,719個收費站關閉。

山東、山西、河北周二陸續發布暴雪橙色預警，河南多地更拉響暴雪紅色預警，預計多區鄉鎮和街道降雪量將達15毫米以上。山東受寒潮影響，菏澤市出現雪霰；山西多地亦出現雪霰，其中陽泉市遭遇暴雪，62條巴士路線臨時停運。江蘇徐州市睢寧縣周二起遭遇凍雨，降水量達12.4毫米，徐州教育局要求周三全市幼兒園、小學、初中停課一天。北京6.3萬人備勤掃雪，當局建議錯峰出行。