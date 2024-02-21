華女遊泰誤上電單車　險遭司機強姦放火滅口

中國一名女遊客近日在泰國芭堤雅，遇到兩名騎電單車經過的當地男子，稱可載她和其弟弟一程。惟華女被載到一處偏僻地方，對方強姦未遂，放火企圖將她燒死，幸她最終逃脫。目前，案中疑犯尚未歸案。

泰媒周二（20日）報道，案中29歲華女和其弟弟周日（18日）晚致電芭堤雅當地派出所求救，警方到達一個高爾夫球場附近，發現一片半徑約70至80米的樹林燒毀。華女表示，當晚她與弟弟在步行街散步，其後分乘當地男子駕駛的兩輛電單車，其中一名男子將華女載到偏僻處強行把她拉下車，用繩綁住其雙手，並脫其褲子試圖強姦但沒得逞。該男子於是搶走她身上共值8.5萬泰銖（約1.8萬港元）的人民幣和泰銖現鈔，然後抺掉留在她身上的指紋，再在她周圍放火圖滅口。後來她掙脫繩子，並聯絡上弟弟報警。

由於華女只有雙手被綁過的痕迹，身上無其他掙扎痕迹，衣服也乾淨，警方起初對她的說法有疑問。她則解釋，等弟弟時換了衣服。後來警員在現場附近找到華女的物品，包括被燒焦的褲子、護照和酒店房卡。她還向警方出示一段她乘坐電單車的影片，顯示疑犯戴頭盔，身穿深藍色長袖外套。警方翻查現場附近閉路電視畫面，又查問搭載華女弟弟的電單車司機，目前已鎖定疑犯身份，將傳喚他問話。