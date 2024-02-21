六盤水市山火蔓延至黔西南州　2撲救人員遇難

貴州六盤水市水城區花嘎鄉花水村周一（19日）發生山火，並蔓延至臨近的黔西南州普安縣龍吟鎮紅旗社區一帶。內媒周三（21日）報道，在救火過程中，已有兩名救火人員不幸遇難。當地正積極妥善處置遇難者的善後事宜。

山火從周一下午5至6時許從六盤水市蔓延至龍吟鎮，網傳影片顯示火勢較大，火線較長。當地居民指，遇難者比較年輕，才20多歲。當地醫院亦證實，急救車確從火災現場接走兩人。貴州省森林草原防火應急指揮部辦公室周一上午9時啟動森林火災Ⅳ級應急響應，要求根據情況及時啟動相應級別應急響應，嚴格落實各項防火責任，嚴管野外火源，加強火情預警監測等。截止周三上午10時20分，龍吟鎮火場火勢已有效控制，各方救援力量仍在撲火，花水村山火縱火者已被警方控制。

另外，貴陽市觀山湖區百花湖鎮溫水村小壩組周二（20日）亦突發山火。警方介入調查後，發現山火是57歲村民鍾某某焚燒自耕田雜草導致，已依法傳喚他並採取強制措施，案件正進一步偵辦。警方呼籲民眾嚴格遵守禁火令的相關規定，自覺杜絕違規用火。