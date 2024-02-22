夫妻離婚欲瓜分26萬人民幣壓歲錢　法院：歸孩子

每逢農曆新年，孩子都會拿到壓歲錢，部分父母會開戶存進銀行。如果父母離婚，款項又何去何從？重慶市江北區人民法院周二（20日）公布一宗案例，一對夫妻鬧離婚，並欲瓜分孩子26萬人民幣（約28.2萬港元）壓歲錢，法院認定壓歲錢是長輩基於親屬關係對晚輩進行的財產性贈予，應歸未成年人本人所有，其監護人無權隨意處分其財產。

案中蔡某和王某2006年在朋友的婚禮上相識，次年正式登記結婚，並於2012年、2014分別生育長子蔡某甲、次子蔡某乙。初時夫妻倆感情融洽，但隨時間推移，雙方在孩子教育等問題上的分歧愈發明顯，感情出現裂痕。兩人2020年初因教育方式和觀念不同再發生激烈爭執，王某帶兩子離開與蔡某共同居住處，此後王某及兩子一直與王某父母共同生活，王某、蔡某同年4月、7月曾分別起訴過離婚，均被法院駁回。分居400多天後，蔡某再次起訴離婚，並要求分割夫妻共同財產及兩子名下相應銀行存款，兩子名下存款是成長中接受他人贈予所得，共計26萬人民幣。

法院認為，兩名孩子的存款是長輩基於親屬關係對晚輩進行的財產性贈予，該存款應歸兩人所有，蔡某、王某作為他們的監護人，無權隨意處分被監護人的財產。離婚案件分割的財產應當是夫妻共同財產，壓歲錢並非共同財產，因此，蔡某在離婚案件中要求分割兩子名下存款的請求，沒有法律依據，故駁回該項訴訟請求，雙方均未提起上訴。