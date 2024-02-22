王毅結束歐洲行受訪　強調應追求共贏　避免多輸

中共中央政治局委員、外交部長王毅結束歐洲行程後，周三（21日）接受中國傳媒採訪。他在談及慕尼黑安全會議時說，這次會議的報告以「多輸」為題，反映出歐洲對國際局勢的悲觀情緒。與會期間，他與各方廣泛接觸，強調應堅持開放包容，不搞封閉排他；應堅持協商合作，不搞衝突對抗；應堅持多邊主義，不搞唯我獨尊；應堅持追求共贏，堅決避免「多輸」。

王毅又說，烏克蘭危機和以巴衝突是當前兩大國際熱點，正在全球範圍產生負面外溢。他此行同各方就此深入溝通，最突出的感受是，雖然形勢仍不明朗、矛盾仍很突出，但各方的共識在增加，合作的意願在上升。他向各方介紹了中方立場主張，強調必須堅持政治解決思路，不放棄勸和促談努力，積極尋求公正合理方案，防止更加嚴重的後果。

王毅也指出，此行他感到歐洲對華的理性認知正在增多，認為中國的發展符合歷史的邏輯，歐洲對此不應懼怕更不應拒絕。歐方對加強中歐各層級交往態度積極，對深化務實合作熱情很高，希望經貿、能源、綠色、數字、教育、人文等領域合作取得更多具體成果。中方歡迎歐方分享中國超大規模市場機遇，積極參與中國高水平、制度型開放進程。

他又表示，歐洲各界都明確反對「脫鈎」。他向歐方強調，「去風險」不能「去合作」，「降依賴」不能「降互信」，中歐要對世界經濟碎片化、保護主義傾向保持警惕，繼續奉行開放政策，堅持公平競爭，維護自由貿易，避免泛安全化，抵制逆全球化；只要中歐加強合作，「新冷戰」就打不起來，陣營對抗就搞不下去。