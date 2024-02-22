內地信息技術公司文件外洩　涉入侵香港公共機構

上海安洵信息公司（I-SOON）近日疑外洩內部文件，內容顯示該公司曾向包括內地安全部門在內的中央機構提供情報收集服務，入侵對象包括香港、台灣、英國等政府部門、大學及電訊供應商。

事緣上周末，在軟件開發平台GitHub，有匿名人士以「上海安洵信息內幕」上載大批該公司的內部資料，包括演示銷售文件、合約、報價單、監控目標、銷售對象、員工資料工資表，以及員工微信對話內容等。資料顯示，該公司向包括中國各省市的國安、公安以至軍方機構在內的客戶提供間諜軟件和工具，用以竊取目標對象的敏感資料，例如硬碟資料、衞星定位、聯絡人、媒體文件、電子郵件、電話號碼等。

資料顯示，該公司開發的間諜軟件曾入侵或攻擊過包括印度國防部、北約、英國國家打擊犯罪調查局等，竊取多國司法領域的敏感資訊。在香港，曾被攻擊目標包括考評局、食環署、中文大學和職工盟等。美媒引述2名該公司員工稱，安洵信息公司和中國公安目前正就內部文件外洩進行調查，而該公司周三（21日）已開會，指事件對公司不造成太大影響，公司運作照常。