質疑金門檢方放水　前檢察官赴監院舉發失職

大陸漁船在台灣金門對開海域翻覆，造成死亡事故，令兩岸局勢升溫。台媒周四（22日）報道，前台灣高檢署檢察官、律師張熙懷認為本案屬刑事案件，檢方須查明海巡署執法過程，是否有故意或是過失致人於死，惟金門地檢署迄未積極偵查，在未比對海巡人員證詞前，便讓2名大陸生還者離境，甚至公開稱沒有執法錄影影像，疑為海巡人員「背書」。他周三（21日）赴監察院舉發金門地檢署怠忽職守，請求監委查明。

張熙懷認為，金廈船難引發兩岸政治紛爭，但案件在法律定位上屬刑事案件，應由台灣檢方依據《刑事訴訟法》訴追審判較為適當。他強調本案重中之重，在於行為人是否涉及故意或是過失致人於死的刑事案件，但目前尚看不出金門地檢署積極調查。張熙懷稱，大陸漁民與海巡人員各說各話，只有事發時的執法影像能佐證。然而，金門海巡單位沒有錄影錄像，他質疑檢方說明前是否曾對相關人等實施搜索、甚至採取必要的測謊等偵查作為，擔憂檢方能否在欠缺照片或影像證據的情況下釐清案情。

他認為，金門地檢署在處理本案上涉嫌失職，因此依《監察法》赴監察院舉發金門地檢署怠忽職守，請求監委介入調查；他另籲請金門檢察署主動簽分「偵」字案件偵處本案，查明當時追捕的海巡船長、船員，有無違背必要原則，過當執行驅離行徑，釐清是否有故意或是過失致人於死的犯意，並盡速查明本案，公開調查結果，以昭公信。