一家6口遭放火燒傷孕婦流產　家屬盼嚴懲兇手

河南省許昌市鄢陵縣上周六（17日）有男子因土地糾紛，前往一家麵粉廠和民居放火，造成一家六口燒傷，被害人當中一名孕婦更流產。疑犯翌日落網，被害者家屬周二（20日）表示，一方面希望能夠嚴懲兇手，另一方面盼獲社會幫助。

案發後，鄢陵縣公安局懸賞2萬元人民幣（約2.2萬港元），通緝45歲的劉姓男子。當局周一（19日）再通報，劉男周周日（18日）晚上10時已在湖北恩施落網，案件正進一步辦理。被害者家屬張先生表示，劉男當日持汽油、噴火槍、刀具等到他家傷人，造成他父母、妻子、姊姊、分別5歲和7歲的姪兒重度燒傷。其懷有5個月身孕的妻子，全身80%面積3級嚴重燒傷，仍在深切治療病房陷於昏迷狀態，並且胎死腹中，治療費用估計要數百萬元。

張先生稱，家裏經營麵粉廠，數年前因想擴大生產規模，租用包括劉男家在內同村村民部分土地。後來劉男想申請變更土地用於開設酒店，但過程不順利，並懷疑是張先生一家從中作梗，多次舉報麵粉廠，雙方矛盾升級。劉男後來以遭受損失為由向張家索要巨額賠償不果，曾威脅他們。張先生稱案發當天，劉男開車到麵粉廠和他家「見人就噴（火），就砍」，當時他被困屋內，只能眼白白看着親人受傷害卻無能為力。