港男在台當詐騙車手落網收押　家人曾報稱失聯

香港男子陳林華上月9日聲稱前往台灣旅遊，同月24日傳出與家人失聯，至今杳無音信，其在港家人已報警並計劃周四（22日）前往當地找人。台媒周四報道，陳男以遊台為幌子，實際卻是當詐騙集團車手（負責提領及運送贓款的成員），目前已被台北警方逮捕並遭法院收押。

台北市文山二分局興隆派出所表示，日前接獲民眾報案，稱受邀加入股票投資Line群組，群內假投資顧問、成員刻意營造獲利假象，致其誤信陸續投入逾1,000萬元（新台幣，下同，約250萬港元），後續卻發現無法出金，始知受騙於是報警處理。警方其後要求被害人假裝與詐騙集團成員配合於約定地點交付剩餘款項，並部署警力埋伏，待雙方面交款項時逮捕假冒投顧專員陳、蔡2人，並於查扣二人身上27,300元、（約6,900港元）現金收款收據、識別證、印章及手機等證物。據了解，其中一名疑犯為持短期30天簽證的港人，全案現依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪移送台北地檢署偵辦。

陳林華的友人早前於Facebook發布的尋人公告指出，現年31歲的陳林華1月16日曾在新北市板橋區一間居酒屋用餐，原計劃同月21日在新莊體育館看球賽」。陳男的兄長則表示，自1月24日之後就聯絡不上弟弟，僅聽聞弟弟於1月27日與友人通話，語氣着急稱「出事了」，之後電話掛斷。