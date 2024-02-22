南沙大橋被撞斷 內媒揭防撞能力加固工程曾3次延期

廣州南沙區瀝心沙大橋周四（22日）被船隻撞擊，橋體斷裂，有車輛墮橋。有內媒指出，廣東省交通運輸廳曾提出為大橋設置防撞設施，惟相關加固工程曾3次延期。

2021年10月，廣東省交通運輸廳出具了《關於廣州市南沙區通航橋樑防撞能力加固提升工程（瀝心沙大橋、高新沙大橋）航道通航條件影響評價的審核意見》，原則同意在通航孔橋墩處（橋墩上下游側）設置防撞設施。廣州南沙海事處發布的訊息顯示，施工作業時間為2022年4月12日至2022年9月15日。但此後，廣州南沙海事處發布過兩次工程延期訊息，延期至2023年3月15日、2023年8月31日。去年9月4日，廣東省交通運輸廳又一次發布公告，將該作業有效期限延期至今年8月31日。公告內均未提到工程延期原因。

另外，內媒指2019年7月26日，因瀝心沙大橋引橋箱梁出現較嚴重病害，經橋樑檢測單位評定為四類橋，為保障橋樑安全，廣州市南沙區交通運輸局曾於2019年7月26日對瀝心沙大橋實行了限制車貨總重15噸以上車輛通行措施。2020年7月2日，南沙區交通運輸局發布公告解除瀝心沙大橋交通限制。公告稱，瀝心沙大橋已完成維修加固，並將瀝心沙大橋通行車輛限重提升至20噸。