31省份開年僅一地物價上漲　機構指本月會出現反轉

國家統計局近日公布了31省份2024年1月居民消費價格指數（CPI），當中29個省份CPI同比下降。其中，貴州、河南、山西等3省份物價連續10個月回落。

數據顯示，今年1月全國CPI環比上漲0.3%，同比下降0.8%，同比連續第4個月處於負值區間。有內媒指出，31省份1月CPI同比「跌多漲少」。其中，僅內蒙古同比上漲，29省份下降，1省份持平。分析指，CPI同比降幅擴大主要原因有3個：一是上年春節位於1月份，蔬菜、水果等食品價格基數大幅抬升；其次，寒假疊加春節臨近，1月出行娛樂等服務價格上漲，但同樣受上年同期高基數影響，當月服務價格同比漲幅由上月的1.0%收窄至0.5%；最後，開年汽車「價格戰」延續，1月交通工具價格環比下行，同比降幅也有所擴大。

對於下階段物價走勢，機構普遍認為，2月會出現反轉，全年CPI同比中樞將回升。北大國民經濟研究中心分析到，受政策促進消費需求釋放和低基數效應影響，CPI整體處於回升態勢，消費品價格方面存在一定壓力，服務價格方面則主要取決於需求恢復形勢，預計2024 年CPI同比增速較上年有所提升。