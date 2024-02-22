陸17機艦現台海　文昌明發射火箭料不經台ADIZ

搭載天舟七號貨運飛船的長征七號遙八運載火箭，早前在文昌發射升空。（中新社圖片）

台灣國防部周四（22日）指出，自周三（21日）上午6時至周四上午6時，台軍偵獲大陸解放軍11架次軍機、6艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域5架次軍機，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

據台國防部公布訊息，周三上午7時57分至下午4時50分於台灣海峽中線西側偵獲解放軍殲擊機等主、輔戰機共計7架次，其中1架次逾越海峽中線，距離基隆約76海里；同日上午9時58分至晚上7時57分偵獲輔戰機及無人機共3架次，距離鵝鑾鼻約59海里；同日下午4時零分至下午5時41分於東部外海偵獲直升機1架；合理推測該架直升機自解放軍軍艦上升降。

台國防部指出，中國公告將於周五（23日）於文昌航天發射場進行運載火箭發射活動，飛行方向為西太平洋，不會經過台灣防空識別區。據大陸媒體早前報道，海南交警日前發通告，於周五上午8時至周六（24日）上午8時於文昌市相關路段實施交通管制。預計周五下午7時許，長征五號遙七火箭將搭載通訊技術試驗衞星11號衞星將從文昌發射場發射升空。