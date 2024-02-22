陸船事故未提供搜證畫面　台海巡署駁隱匿案情

大陸漁船上周在台灣金門海域遇海巡船艦逃走，漁船翻覆造成2名大陸船員死亡。死者家屬目前人在金門，拒絕火化遺體，要求台方提供影片等事證，還原事件真相。海巡署副署長許靜芝、海巡署艦隊分署長廖德成等人周四（22日）出席記者會表示，尊重家屬要求真相、要求賠償等主張，檢察官也指示遺體暫不火化。

助了助社會各界了解這次事件經過和相關問題，台灣海洋委員會海巡署周四下午在金門海巡隊召開記者會。對外界質疑海巡署在事件中隱匿影片，海巡署駁斥，涉事船型沒有安裝攝錄器，再加上執法環境無法搜證，未來針對該船型出勤，會全數補足攝錄器。海巡署強調，這次事件是依法取締，希望擱置政治，人道優先。對於因未有全程搜證影像導致家屬無法快速了解事實真相並安心，也讓社會有很多爭議，海巡署感到抱歉，已積極配合檢方調查，相信司法機關調查程序必定可還原事實。

針對死者家屬要求嚴懲失職人員，海巡署組長謝慶欽強調，因案件目前由金門地檢署偵辦，相關迹證已交給檢方，賠償部分因事實真相未出，若有過失就會賠償。有關撫恤金等事宜，目前跟家屬洽談中，會以最大誠意提供最實際的幫助。