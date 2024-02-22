墮橋巴士為頭班車　三民島失唯一通道斷水斷網

廣州市南沙區瀝心沙大橋周四（22日）上午發生船隻撞橋事故，橋面斷裂致一輛巴士墮下。駕駛出事巴士的司機是梁金華，40多歲的梁金華是是車隊老成員，在同事口中是「好人一個」。

根據網傳消息，廣州巴士集團周四發佈公告，指南沙巴士一車隊司機梁金華，駕駛粵A08386D（自編號N17049）車，執行由南沙9路短線珠江街（珠江二路）站開往團結圍總站的營運任務，5時31分行駛至瀝心沙大橋時，大橋受橋下船隻撞擊橋面斷裂，巴士隨即掉落（車上只有司機一人）。周四下午1時許，與梁金華同屬一個車隊的司機對記者稱，梁金華所駕駛的巴士為頭班車，車隊內首班車排班輪替進行，平時乘客以三民島上學生為主。

資料顯示，三民島位於南沙區萬頃沙鎮西部，與中山相鄰，島上居民約7,000人。據多位村民稱，平時島上居民除了從島西側坐船去中山，就靠瀝心沙大橋出島。三民島以種菜、種香蕉等農業為主，農產品要出島都要通過該橋。有居民表示，大橋被撞斷後，島上出現斷水斷網等情況，部分居民已開始搶購水等生活物資。內媒從廣州南沙粵海水務有限公司萬頃沙營業所獲悉，三民島供水線路從橋上經過，事故後已經阻斷，目前公司已從島南側的高速路橋接入水管，幫助村民解決臨時用水問題。