南方雨雪天氣持續至月底　北方逐漸升溫

內地雨雪周四至周五（22至23日）有所減弱，分界線將繼續南壓，預計北方多地周四起會逐漸升溫，周六（24日）大部分地區會停止降雪。南方陰雨雪天氣則持續至本月底，至下周二（27日）前，南方多個地區氣溫預料保持偏低。

陝西北部、山東中南部和湖北北部、湖南北部等國內大部分地區周三（21日）持續降雪，中東部降雪區域周四起向南收縮，雨雪天氣減弱，凍雨範圍仍較大，貴州東部、湖南大部、湖北東部、安徽南部等多地有凍雨，南方周六預計有較大範圍雨雪冰凍天氣。中央氣象台周四預計，陝西南部和安徽中部等地會出現程度不一的降雪，而江西北部、福建北部、廣西北部則下起中到大雨。

氣溫方面，內地降溫中心周三起已轉移到長江以南，廣西、湖南、江西等地將出現8至16°C降溫，局部地區氣溫降幅將達20至24°C。南方氣溫周四將繼續下降，周五前後最低溫度0℃線將南壓到蘇皖南部至湖南南部、貴州南部一帶。

另一方面，廣西天峨縣自周二（20日）起發生多宗森林火災，自治區政府已先後派遣320名專業森林消防隊員，以及超過80名縣森林消防員，當陽林場及鄉鎮森林消防半專業隊亦有逾100人參與救火。目前，暫無住房燒毀和人員傷亡報告，滅火救災工作仍在持續。