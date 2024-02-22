員工講粵語要罰款　公司回應：是營銷策劃

內媒周四（22日）報道，廣東佛山一間公司3名員工早前因講粵語，合共被罰款5,000元（人民幣，下同，約港元），引起關注。涉事公司負責人周三（21日）承認真有其事，稱為博眼球策劃這場輿論，正配合警方和勞動部門調查。

網上截圖顯示，該公司一名領導指新政策下，內部應優先使用普通話作為工作語言，禁止非國語溝通。由於3名員工在工作時間內以粵語交流，因此對並罰款。有人曾發語音稱：「何某才身為主管犯錯，這次罰款3,000元（約3,262港元），下次就直接降級。」

佛山市勞動保障監察部門周三關注到有關訊息，指此類罰款違法。涉事公司同日深夜發公告，承認禁止非國語溝通屬一人全權策劃，並提到「開會時都在講粵語，讓我這個外地人感到被孤立」以及「我知道罰款行為違法，但為博眼球還是用了不現實罰款金額，目前已主動坦白並積極配合調查」。

佛山市禪城區南莊鎮綜合行政執法辦公室勞動保障監察中隊工作人員周四表示，需待進一步調查取證，「畢竟還是他個人（公司負責人）的單方面說法，是口頭和網絡上發布的，還需要核實。有律師認為，用人單位沒罰款權，且公司內部管理規定出台，需按照相應程序，與工會或者職工代表平等協商確定才能對員工適用。