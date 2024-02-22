中國與多國簽署協議　開展新一輪大熊貓國際合作

中國野生動物保護協會日前分別與西班牙馬德里動物園和美國聖迭戈動物園就新一輪大熊貓國際保護合作事宜簽署合作協議。目前，中方正與美國華盛頓國家動物園和奧地利美泉宮動物園就新一輪合作進行磋商。中國外交部發言人毛寧周四（22日）表示，中方相關機構已經分別與西班牙馬德里動物園及美國聖迭戈動物園，就新一輪大熊貓國際保育合作事宜簽署協議，同時與美國華盛頓國家動物園及奧地利美泉宮動物園積極諮詢新一輪合作。

據了解，西班牙、美國、奧地利是較早與中國開展大熊貓國際保護合作的國家，在科研人員的共同努力下，共繁育成活幼仔28隻，為大熊貓保護繁育作出了積極貢獻。新一輪合作研究將重點聚焦大熊貓重大疾病防治，大熊貓棲息地和野外種群保護，提升調查監測能力，助力中國大熊貓國家公園建設；積極搭建國際學術交流平台，促進旗艦物種和傘護物種保護的合作交流；推動中外民間交流，增進中外人民友好感情。

中國野生動物保護協會有關負責人表示，2024年將進一步強化對旅外大熊貓的日常健康監測和體檢，保障每年對旅外大熊貓實地檢查評估的全覆蓋。對健康狀況不穩定的大熊貓，中方專家將留守看護；對涉及大熊貓繁殖育幼、疾病治療等重大事項，中方專家全力提供技術指導和支持。