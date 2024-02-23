最高檢：去年首11個月救助困難婦女1.8萬人

最高人民檢察院第十檢察廳廳長那艷芳周四（22日）指出，2023年1至11月，全國檢察機關共救助困難婦女1.8萬人，發放司法救助金1.7億元人民幣（約1.84億港元），幫扶生活困難的婦女，有效促進婦女事業平衡充分發展。

那艷芳表示，婦女是全面建設社會主義現代化國家的重要力量，新修訂的婦女權益保障法對檢察機關與婦聯組織深化合作，提出了新的更高要求。最高檢與全國婦聯在婦女兒童權益保障方面一直保持著良好的協作聯動，也取得了顯著成效。一是聯合開展司法救助專項活動。針對一些婦女及其家庭因案導致生活陷入困境的情況，開展專項活動，對防止返貧監測對象的農村婦女進行重點救助。二是加強對侵害婦女兒童權益行為的打擊力度。部署全面加強婦女權益司法保護，依法從嚴懲處侵犯婦女、兒童人身權利犯罪。三是開設婦女兒童信訪專用接待窗口。

那艷芳介紹，檢察機關稍後將在全鏈條治理侵害婦女兒童權益問題、舉辦婦女兒童權益保護檢察開放日、配合開展巾幗普法宣傳活動、提升婦女兒童權益保護能力素質等方面進一步加強與婦聯組織的合作，共同做好婦女兒童維權關愛工作。