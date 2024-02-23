撞斷瀝心沙大橋　涉事貨櫃船無加強瞭望曾被罰

廣東省廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋周四（22日）被船撞擊導致橋面斷裂，涉事貨櫃船「良輝688」今年1月因沒有加強瞭望遭處罰。廣州市市委書記郭永航當日到現場視察，要求盡快查明事故原因，全面排查整治全市交通基礎設施和水上工程等重點領域風險隱患。

企業查冊平台天眼查顯示，涉事貨櫃船屬於佛山良輝船務服務有限公司，於2021年3月成立，法定代表人為張炳榮，註冊資本100萬元（人民幣，下同，約110萬港元），經營範圍包括水路普通貨物運輸，從事內地與港澳之間的貨櫃船、普通貨船運輸等。行政處罰訊息顯示，今年1月該公司因「良輝688」進出港口、錨地或通過橋區水域、海峽、狹水道、重要漁業水域、通航船舶密集的區域、船舶定線區、交通管制區時未加強瞭望，被深圳海事局下屬的大鏟海事局罰款3萬元（約3.3萬港元）。

郭永航在現場指揮調度救援工作時強調，要做好安撫工作，「一人一專班」把傷亡人員家屬心理疏導和相關處置工作做紮實做到位，周密細緻安排好受事故影響的周邊居民交通替代和生活保障等工作。他又同時要求加強全市船隻操作系統安全檢查和駕駛人員安全規範操作培訓。