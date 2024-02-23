蘇州道路結冰致百車連環相撞 多人受傷

江蘇省蘇州工業園區星港街高架段周五（23日）因道路結冰，早上7時左右的上班高峰期發生逾100輛車連環相撞事故，不少車輛損壞嚴重，造成多人受傷。

現場救援人員指肇事車輛較多，當地公安、消防、醫療等相關部門已啟動應急響應機制，展開救援和事故處理工作。大批交通警到場處理，但疑似有車收掣不及撞飛一名交警。此前，蘇州氣象台已於周四（22日）下午6時13分發布道路結冰黃色預警信號，警告受降水和低溫影響，高架、橋樑等路段可能出現對交通有影響的道路結冰。

另外，內地交通運輸部路網中心公布截至周五上午8時，受雨雪及路面結冰影響，山西、內蒙古、江蘇、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、貴州、西藏、陝西、青海、寧夏、甘肅、新疆合共封閉204個路段，關閉1,770個收費站，恢復通行時間待定。江蘇南京市、揚州市、泰州市、鎮江市所有中小學、幼稚園、中等職業學校周五停課一天，保障師生出行安全。

中央氣象台周五指，未來一周，內地大部地區氣溫將持續偏低，周五至周日黃淮、江淮、江漢、江南、華南、西南、陝西、新疆、西藏等地的日平均氣溫較歷史同期偏低5℃至7℃以上，最低氣溫0℃線將位於貴州南部、廣西北部、江西北部一帶。中央氣象台周五上午6時持續發布低溫、冰凍黃色預警。