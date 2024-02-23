台灣首艘自製潛艇海鯤號　傳下周二首度下水

台灣首艘自製潛艇海鯤號再有進展，台媒周五（23日）引述消息報道，海鯤號將於下周二（27日）首度下水測試，預計今年4月底前可訂定海測時間。項目租用的大型浮塢周四（22日）被拍攝到進駐高雄海昌廠房前碼頭，該浮塢卻被揭由大陸建造，引起議論。

報道指，海鯤號目前工程進度超前，於是將原定下月初靠港的泊港測試提前實施，海鯤號規劃下周一（26日）從海昌廠起吊，翌日由拖車移至台灣國際造船公司租用的「中信8號」大型浮塢，再以浮航方式泊靠在專用碼頭進行泊港測試，預計今年4月底前可完成所有泊港測試項目，屆時依據測試狀況訂定海測階段出海時間。

為讓海鯤號外殼在泊港測試浸入海水，台船特別租用吃水3.5萬噸的中信8號浮塢，正進行相關整備工作。屆時泊港測試仍從潛艇壓力殼的密封測試開始，再執行潛艦自行發電、充電等功能測試，以及輪機、輔機及電力系統的全艦測試，最後才進一步執行戰鬥系統全功能測試。海鯤號規劃今年底交由海軍作戰測試，並在翌年成軍。

至於台船租用的中信8號大型浮塢，卻由中國舟山長宏國際船舶修造公司建造。報道引述台灣海軍資深入士澄清，中信8號是由台灣中信造船擁有，而且浮塢只是運送平台而並非測試平台，因此無洩密問題。中華戰略學會資深研究員張競指，海軍與海巡艦艇運用中信8號浮塢進行維修保養工程，前例早就不知凡幾，實在不必避諱。