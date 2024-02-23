用戶口碑不佳　清華博士售AI課程遭下架

內地有「AI教父」之稱的清華博士李一舟，有傳透過售賣人工智能（AI）課程一年收入高達5,000萬元（人民幣，下同，約5,500萬港元）。近日他本人及其所賣的課程被質疑貨不對辦。內媒周四（22日）報道，李一舟用於售賣AI課程的微信小程序「一舟一課」由於違反相關規定，已暫停服務。此外，李一舟的AI課在微信視訊號櫥窗顯示已經下架，他在微信小程序上的課程也顯示無法查看。就連他的個人視訊號也被禁止關注。

據社交媒體數據分析平台飛瓜數據顯示，李一舟售賣的AI課《每個人的人工智能課》原價為999元（約1,100港元），現價為199元（約220港元），一年內賣出約25萬套。公開資料顯示，李一舟清華美院工業設計和設計創新方法專業、設計戰略與原型創新研究所博士。全網粉絲超過500萬的他，自稱是三家科技公司創始人，擅長解決AI人工智能、商業模式、知識產權和流量問題。

報道指，李一舟所賣的課程最初吸引到眾多購買者，但用戶反饋欠理想。有買過其課程的學員表示，用兩天時間看完30多節課後，「最直觀的感受就是想申請退錢」。針對網民對其AI培訓課程的質疑，李一舟周三（21日）回覆內媒表示；「正在整理對應內容，事件被誤解和誇大了。」