警方破獲假冒官媒案　三人判刑11至17個月

廣東省廣州市白雲區人民法院近日對廣州某企業及相關人員假冒官媒一案作出一審判決，分別判3名被名有期徒刑11至17個月，並處罰款。

據了解，去年2月，廣東警方獲得線索指，廣州一家名為「凜恪斯傳媒」的機構以官媒「華南記者站」、「華南採編工作站」等名義，聲稱承接總台多檔知名節目，並在網上發布虛假宣傳和招商資訊，與當地企業洽談合作，並收取費用。經官媒相關部門核實，該非法機構和相關人員與總台不存在任何合作和代理關係。廣東警方同月聯合相關部門前往該非法機構駐地開展聯合執法行動，當場抓獲姚姓、張姓和汪姓等人，查獲偽造印章、文件、證件、咪牌等。聯合執法組並對該機構「站長」、「副站長」、「總導演」在內的12人予以行政拘留。

本月2日，廣州市白雲區人民法院作出一審判決，被告姚某某犯偽造事業單位印章罪，判處有期徒刑1年6個月，並罰款100萬元（人民幣，下同，約110萬港元）；被告張某某犯偽造事業單位、人民團體印章罪，判處有期徒刑1年3個月，罰款8,000元（約8,800港元）；被告汪某某犯偽造事業單位、人民團體印章罪，判處有期徒刑11個月，罰款5,000元（約5,500港元）。